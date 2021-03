Per Brief wählen – das wird während der Pandemie für viele die bevorzugte Methode sein.

dpa/Marijan Murat

Stuttgart/Mainz. Bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz drohen der CDU am Sonntag empfindliche Niederlagen. Alle aktuellen Entwicklungen am Wahltag finden Sie hier in unserem Liveticker.

Die Union steuert auf einen Fehlstart ins Superwahljahr 2021 zu: Die Landtagswahlen 2021 in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz galten schon lange als erste große Bewährungsprobe für den neuen CDU-Chef Armin Laschet. In Umfragen liegt sei