Kanzlerin Angela Merkel rechnet noch mit schweren Pandemie-Monaten.

Markus Schreiber/AFP

Berlin. Kanzlerin Angela Merkel hat eine düstere Corona-Prognose bis zum Sommer abgegeben.

Die Corona-Lage in Deutschland wird nach Einschätzung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) noch bis in den Sommer angespannt bleiben. "Das sind jetzt noch drei, vier schwere Monate: März, April, Mai, Juni", sagte Merkel am Mittwoch in einem öf