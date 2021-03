Flüchtlingslager bei Sanaa im Yemen. (Symbolbild)

imago images/Xinhua/Mohammed Mohammed

Sanaa. In dem Lager soll ein Streit zwischen Migranten und Huthi-Aufsehern eskaliert sein. Augenzeugen dürften nicht öffentlich über den Brand oder die Zahl der Opfer sprechen.

Bei dem Brand in einem Migrantenlager in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa am Sonntag sind medizinischen Kreisen zufolge mehr als 80 Menschen ums Leben gekommen. Die meisten der weiteren 150 Verletzten schwebten in Lebensgefahr, erfuhr die