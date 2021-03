Damals kämpften sie noch Seite an Seite: Frauke Petry und Jörg Meuthen auf einem Foto aus dem Jahr 2017.

Michael Kappeler/dpa

Berlin. Frauke Petry berichtet in der AfD-Spendenaffäre von einem reichem Spender. AfD-Chef Meuthen schweigt dazu.

In der AfD-Spendenaffäre hat die frühere Parteichefin Frauke Petry von Treffen mit einem wohlhabenden diskreten Unterstützer der Partei berichtet. In einem Beitrag, den das ZDF-Magazin "Frontal 21" am Dienstagabend ausstrahlte, verweist die