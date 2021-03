Verletzte und Festnahmen bei Ausschreitungen in Athen

Polizisten und Demonstranten stoßen in Athen während eines Protests gegen Polizeigewalt zusammen.

Aristidis Vafeiadakis/ZUMA Wire/dpa

Nea Smyrni. Nachdem die Polzei am Sonntag einen Mann bei einer Kontrolle der Corona-Maßnahmen mit Schlagstöcken, Tritten und Schlägen traktiert hatte, eskalierte eine Demonstration gegen Polzeigewalt am Dienstag.

Bei schweren Krawallen sind in Athen am Dienstagabend fünf Polizisten verletzt und 16 Randalierer festgenommen worden. Dies teilte am Mittwoch ein Sprecher der griechischen Polizei im Staatsfernsehen mit. Einer der Polizisten sei schwer ver