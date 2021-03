Osnabrück. Die Demokratieskepsis im Osten könnte an der fehlenden Beteiligung Ostdeutscher am medialen Diskurs liegen, legt eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung nahe.

Das Vertrauen der Ostdeutschen in die freiheitlich-demokratische Grundordnung wie auch die soziale Marktwirtschaft ist nicht sehr ausgeprägt, wissen wir spätestens seit dem Bericht der vom Bundesinnenministerium (BMI) eingesetzten Kommission "30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit".

Im Vorfeld zum Einheits-Jubiläum war bereits das Institut für Demoskopie Allensbach in einer repräsentativen Umfrage 2019 zu dem Ergebnis gekommen, dass nur 42 Prozent der Ostdeutschen die hierzulande gelebte Demokratie für die beste Staatsform halten, während dies 77 Prozent der Westdeutschen meinen. Und nur jeder zweite Ostdeutsche findet demnach, dass Grundrechte wie Meinungsfreiheit in der Bundesrepublik wirksam geschützt seien.

Nun kann man das für eine verzerrte Wahrnehmung halten, aber auch das Meinungsforschungsinstitut Forsa kam schon 2018 zu der Erkenntnis, dass nur 27 Prozent der Ostdeutschen der Presse vertrauen, im Westen seien es dagegen 43 Prozent.

Lutz Mükke

Erklärungsversuche dafür gab es bereits viele, aber nur wenige schlüssige. Eine neue Facette legte nun die der IG Metall nahestehende Otto-Brenner-Stiftung vor: "30 Jahre staatliche Einheit – 30 Jahre mediale Spaltung" heißt eine Positionspapier, das der ostdeutsche Medienwissenschaftler Lutz Mükke im Auftrag der Stiftung vorgelegt hat. Seine These: Die fehlende Repräsentanz Ostdeutscher in den Chefetagen der deutschen Leitmedien schreibe die Teilung Deutschlands medial fort.

Wie kommt er zu dieser steilen These? Eine der wesentlichen Aussagen lautet, dass "westdeutsch geprägte Medien, die im besserwisserisch-belehrenden 'Auslandsduktus' über die neuen Bundesländer berichtet haben", mit zu jenen Vertrauensverlusten beigetragen hätten, die nun seit Jahren den Lügenpresse- und Staatsfunk-Rufern Raum gäben. "Haben Monopolisierung und Provinzialisierung des Medienangebots und die mangelhafte Beteiligung Ostdeutscher in überregionalen Leitmedien eine Verschiebung des gesellschaftspolitischen Klimas bewirkt und Mobilisierungserfolge populistischer Bewegungen begünstigt?", fragt Mükke eher rhetorisch. Denn das ganze "Arbeitspapier" kann als Beleg dafür gelesen werden, wenngleich es zunächst nur Anstoß sein soll für eine ganze Veranstaltungskampagne, die einen öffentlichen Diskurs erreichen will.

So heißt es in dem Papier zum eingangs erwähnten Kommissionsbericht: Die Ergebnisse seien "so schlicht wie klar wie skandalös". Sie belegten die kausalen Zusammenhänge zwischen mangelnder Repräsentanz und Demokratieskepsis. Nur knapp ein Viertel aller Spitzenpositionen in Verwaltung, Justiz, Medien, Wirtschaft und Wissenschaft sei mit Ostdeutschen besetzt - bei einem ostdeutschen Bevölkerungsanteil von über 85 Prozent. Das Nachrücken von Ostdeutschen in Spitzenpositionen vollziehe sich sehr langsam, teils gehe ihr Anteil sogar zurück. Das liege an der "Verstetigung des Elitentransfers von West nach Ost", aber auch am „Exodus kreativer und leistungsstarker“ ostdeutscher Eliten. Denn zwei bis drei Millionen oft gut ausgebildeter Ostdeutscher hätten seit 1989 ihre Heimat verlassen, zitiert Mükke den Kommissionsbericht. Dieser "intellektuelle Super-Gau" habe auch deutliche Spuren und Fehlstellen in massenmedialen Diskursen hinterlassen.

Anzeige Anzeige

Mükke führt das zum einen auf die geradezu handstreichartige Privatisierung der ostdeutschen Presse sowie den weitenteils politisch intendierten Umbau der Rundfunklandschaft zurück. Für den Osten sei daraus eben kein Lehrstück in demokratischer Debattenkultur geworden, denn publizistische Vielfalt blieb vielerorts eine Illusion. “Und so wurde das monopolistische Regionalzeitungssystem der DDR ohne große öffentliche Diskussion zum Grundstein der massenmedialen Provinzialisierung der neuen Länder."

Westpresse wird im Osten kaum gelesen

Die überregionale westdeutsche Qualitätspresse wird im Osten so gut wie nicht gelesen. "Ist die Ursache darin zu sehen, dass sie zu lange im besserwisserisch-belehrenden „Auslandsduktus“ daherkam und nie ernsthaft das Anliegen verfolgte, Ostdeutschland und die Ostdeutschen zu repräsentieren und zu integrieren?", fragt Mükke. "Gleichzeitig konnte sich kein originär ostdeutsches überregionales Leitmedium etablieren, das im gesamtdeutschen Diskurs ostdeutsche Perspektiven hätte einbringen können."

Der Osten mit seinem anderen Wahlverhalten, anderen Mentalitäten, anderen kulturellen, politischen und sozialen Prägungen erscheine vielen, so der Befund des Autors, bis heute als "eine negativ zu bewertende Abweichung von der westdeutschen Realität, als das rückständige Anhängsel, als Dunkeldeutschland".

"kollektiver Propagandist, Agitator und Organisator"



Mükke lässt keinen Zweifel, dass die im leninschen Sinne als "kollektiver Propagandist, Agitator und Organsator" agierende sozialistische Presse reformiert werden musste, verweist jedoch darauf, das die Mehrheit der Ostmedien dies in den Monaten zwischen Mauerfall und Deutscher Einheit "mit hoher Geschwindigkeit und großem Reformwillen aus sich selbst heraus" vorangetrieben hätten.

Für die kreativ-autonome Elite, den Eliten-Teil also, der gemeinhin demokratische Streitkultur forciert und als Störfaktor und geistiger Diskurs-Verstärker gegenüber herrschenden Eliten wirkt, bleiben die Umstände insbesondere in der ostdeutschen Fläche bis heute prekär, meint Mükke. Hierin begründe sich das deutlich geringere Vertrauen, das Ostdeutsche auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung in Massenmedien setzen.

Selbstvergewisserung der bundesdeutschen Gesellschaft

Seit den Gründerjahren der Bundesrepublik gehören die Feuilleton-, Wirtschafts und Politikredaktionen der überregionalen Qualitätspresse zu den intellektuell-publizistischen Power-Häusern der Bundesrepublik. Sie begleiteten und führten jene Diskurse, die für die Integration und Selbstvergewisserung der bundesdeutschen Gesellschaft, für deren gesellschaftliches Selbstgespräch und für Kritik und Kontrolle der Mächtigen essentiell waren und sind. "In Ostdeutschland hat die überregionale westdeutsche Qualitätspresse diese Integrationsleistung nie entfaltet", konstatiert Mükke. "Im Gegenteil. Nach der Wiedervereinigung publizierten die westdeutschen Meinungs- und Debattenführer weiter exklusiv für die gebildeten Mittel- und Oberschichtenmilieus Westdeutschlands und trugen dadurch kräftig zur Verstetigung von Ost und West bei."

Der Leipziger Redaktionsleiter der "Zeit im Osten", einer Art Wiedergutmachungs-Neugründung der Hamburger Wochenzeitung, sagte dem Studienautor, jahrzehntelang hätten die Überregionalen nur über den Osten berichtet, wenn dieser aus ihrer Perspektive interessant erschien. Und das sei in der Regel in Krisen oder bei Katastrophen der Fall gewesen, so Martin Machowecz. Und der emeritierte Leipziger Medienwissenschaftler Prof. Hans-Jörg Stiehler stellt fest, die Diskurse der westlichen Leitmedien über Ostdeutschland hätten sich beschränkt auf Stasi, Doping, DDR-Misswirtschaft, Unrechtsregime, PDS, Umweltkatastrophe, Mauertote, Rechtsradikalismus: „Das waren allesamt Delegitimierungsdiskurse, in denen westdeutsche Leitmedien und meist westdeutsche Kommentatoren die DDR be- und verurteilten. Diese Diskurse würdigten immer auch ein wenig das Leben und die Leistungen von DDR-Bürgern herab. Weshalb sollte man dafür auch noch bezahlen?"

Ekkehard Winkler

Der aus Mecklenburg-Vorpommern stammende Münchner Medienwissenschaftler Prof. Michael Meyen hat an der Isar am eigenen Leibe erfahren, wie ausgerechnet das Medienressort der "Süddeutschen Zeitung" seine Initiativen eines kritischen Diskurses über die Medienrealität mit hegemonialer Berichterstattung geradezu vernichtet habe. In seinem Buch "Das Erbe sind wir - warum die DDR-Journalistik zu früh beerdigt wurde" formuliert Meyen ein Selbstbekenntnis, das typtisch zu sein scheint für viele ostdeutsche Aufstiegswillige: Als er 2002 an die Uni München berufen wurde, habe er sich wie ein Exilant sein Gepäck versteckt: "Ich musste dieses Gepäck verstecken, weil all das, was mich vorher ausgemacht hat, im größeren Deutschland verpönt war." Exil-Ossis wie er hätten versucht, "die besseren Westdeutschen zu werden, und dabei all das tief in uns vergraben, was den hegemonialen Diskurs hätten aufbrechen können". In seinem Buch müht er sich um den Nachweis, dass die DDR-Journalistenausbildung an der Universität Leipzig zu Unrecht ignoriert und überformt wurde. Damit sei ein Paradigma entsorgt worden, das eine Antwort auf die Medienkrise der Gegenwart liefern könnte. "Gerade die Gängelung durch die SED hat ein Journalismusideal gefüttert, dass Öffentlichkeit als gesellschaftlichen Auftrag sieht. In Kurzform: Erst das Handwerk, dann die Haltung; alle Perspektiven und Interessen zu Wort kommen lassen, ohne die (Ab-)Wertung gleich mitzuliefern."

Info-Box Wer ist Lutz Mükke? Dr. Lutz Mükke, geboren 1970, Lehre zum Intarsienschneider/Tischler, war zu DDR-Zeiten in der offenen Jugendarbeit und Friedensbewegung der Evangelischen Kirche aktiv. Abitur nach der Wende über zweiten Bildungsweg, ab 1996 Studium der Journalistik und Afrikanistik in Leipzig und Kampala/Uganda, Volontariat bei der Leipziger Volkszeitung, Promotion an der Universität Leipzig, war Wissenschaftlicher Direktor am Europäischen Institut ür Journalismus- und Kommunikationsforschung und federführender Mitgründer des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit; Medienjournalist und Mitherausgeber der Journalismus-Fachzeitschrift/Plattform Message, Afrika-Reporter u. a. für Süddeutsche Zeitung und Frankfurter Allgemeine; Gründungsmitglied von Africa Vagabonds, Mitherausgeber des Buches „Wie die Medien zur Freiheit kamen. Zum Wandel der ostdeutschen Medienlandschaft seit dem Untergang der DDR“ und Autor der Sachbücher „Korrespondenten im Kalten Krieg“ und „Journalisten der Finsternis“.. Lutz Mükke www.muekke.de lutzmuekke(at)web.de Lutz Mükke auf LinkedIn

Die Otto-Brenner-Stiftung erhofft sich nun von ihrem Arbeitspapier den überfälligen Anstoß für einen breiten Diskurs, für die Autor Mükke mehrere Empfehlungen gibt. Darunter die, neben einer Frauenquote eine Quote für Ostdeutsche in medialen Führungsetagen einzuführen. Allein die Drohung damit könne schon etwas bewirken. Was potenzielle ostdeutsche Führungskräfte davon halten, hat die Studie indes nicht hinterfragt.