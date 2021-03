Hausärzte-Chef greift Lauterbach an: Beschuldigung sei "haltlos und perfide"

Karl Lauterbach zieht den Unmut des Hausärzte-Chefs auf sich.

imago images/Christian Spicker

Berlin. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sorgt sich, dass Hausärzte den Impfstoff ungerecht verteilen werden. Für diese Aussage erhält er Gegenwind.

Ab April sollen auch die Hausärzte Corona-Impfungen durchführen und damit das Impftempo anziehen. In der Tagesschau um 17 Uhr merkt Lauterbach an, dass sich auch die Hausärzte an die Impf-Reihenfolge halten sollen: "Es darf auf keinen Fall