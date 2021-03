WHO: Jede dritte Frau erlebt Gewalt in der Partnerschaft

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa

Genève. Gewalt gegen Frauen ist nach einer Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) allgegenwärtig und beginnt für viele Frauen schon in sehr jungen Jahren. J

Jede dritte Frau - etwa 736 Millionen Frauen weltweit - erlebe irgendwann in ihrem Leben Gewalt durch einen Partner oder sexuelle Übergriffe außerhalb der Beziehung. Das berichtete die WHO in Genf. Die große Mehrheit, 641 Millionen Frauen,