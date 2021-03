Die Hausärztin Birgitt Lucas verabreicht einem Patienten die erste Impfung gegen Covid-19.

Nicolas Armer/dpa

Berlin. Immer mehr Läden öffnen, es gibt wieder größere Treffen - und viele Infektionen soll durch Tests und Impfungen verhindert werden. Dafür sind Verbesserungen angekündigt. Doch wie konkret ist das schon?

Baldige Corona-Impfungen in Arztpraxen und mehr Tests in Unternehmen sollen ein neues Hochschnellen der Infektionszahlen in den nächsten Wochen verhindern. Die Wirtschaftsspitzen appellierten am Dienstag an die Betriebe, Schnelltests für Be