Maas bietet USA „New Deal“ an

In seiner ersten größeren Rede zu den transatlantischen Beziehungen seit dem Amtsantritt des neuen Präsidenten Joe Biden bot Maas Washington einen „New Deal“ an.

Washington. „Amerika ist zurück“, rief der neue US-Präsident Biden den Europäern zu. Jetzt antwortet Außenminister Maas: „Deutschland ist an Ihrer Seite.“ Es bleiben aber Fragen offen.

Bundesaußenminister Heiko Maas will die Beziehungen zu den USA nach dem Tiefpunkt in der Ära des früheren US-Präsidenten Donald Trump auf eine neue Grundlage stellen. In seiner ersten größeren Rede zu den transatlantischen Beziehungen seit