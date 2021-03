Landtagswahl als Vorbote für Bundestagswahl? Das stimmt so nicht

Wer den grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg wählt, ist nicht automatisch auch für die Bundes-Grünen.

Winfried Rothermel via www.imago-images.de

Osnabrück. Gespannt schauen viele auf die Landtagswahl in Baden-Württemberg - wie viel sagt die wirklich über die Bundesebene aus?

Landtagswahlen gelten als Test für die Bundestagswahl. Und sicherlich haben Bundes- und Landespolitik Einfluss aufeinander – allerdings nicht so viel, wie mancher erwarten mag. Das lässt sich vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg am kom