Russlands Präsident Wladimir Putin am vergangenen Donnerstag während einer Veranstaltung im Kreml.

Alexei Druzhinin/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Moskau. Mehr als 700 Mal haben russische Medien nach einer EU-Studie Falschinformationen über Deutschland verbreitet - so viele wie über kein anderes Land in Europa. Moskau will davon allerdings nicht wissen.

Verleumdung, Propaganda, Lügen: Deutschland steht nach einer EU-Untersuchung im Fokus von Desinformationskampagnen aus Russland. „Kein anderer EU-Mitgliedsstaat wird heftiger angegriffen als Deutschland“, heißt es in einem Bericht, den der