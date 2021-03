Impf-Fortschritte in den USA - mehr soziale Kontakte möglich

Menschen stehen vor einem Impfzentrum im New Yorker Stadtteil Queens Schlange.

Seth Wenig/AP/dpa

Washington. Nach einem düsteren Corona-Jahr keimt in den USA allmählich etwas Hoffnung. Die oberste Gesundheitsbehörde hält nun mehr soziale Kontakte für zulässig. Ist das Schlimmste überstanden?

Angesichts großer Fortschritte bei den Corona-Impfungen sollen in den USA wieder etwas mehr soziale Kontakte möglich werden.Nach neuen Empfehlungen der Gesundheitsbehörde CDC können voll geimpfte Menschen in geschlossenen Räumen in kleinen