Olaf Scholz (SPD), Bundesminister der Finanzen und SPD-Kanzlerkandidat, verspricht Tempo bei den Corona-Impfungen.

Brüssel/Berlin. Gerade einmal fünf Millionen Menschen haben in zwei Monaten eine Impfung bekommen. Olaf Scholz will jetzt das Tempo anziehen.

Die Corona-Impfungen in Deutschland sollen noch in diesem Monat endlich Fahrt aufnehmen. „Wir müssen jede Woche Millionen impfen, im März schon am Ende des Monats“, sagte Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) im ZDF.Impfstoff-Nachschub läuft nicht