New Yorks Gouverneur Cuomo lehnt Rücktritt ab

New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo steht wegen neuer Belästigungsvorwürfe unter Druck.

Michael Brochstein/Archiv/ZUMA Wire/dpa

New York. Zwei weitere Frauen werfen New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo Belästigung vor, auch eine wichtige Parteikollegin wendet sich nun gegen ihn. Doch der 63-Jährige bleibt stur.

New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo will trotz neuer Belästigungsvorwürfe nicht zurücktreten. Es wäre „anti-demokratisch“, allein auf Basis von Anschuldigungen sein Amt niederzulegen, sagte er in einer Telefonkonferenz. „Ich werde auf keinen