In dieser Woche kommen immer mehr Corona-Selbsttests für Laien in den Einzelhandel.

Sebastian Gollnow/dpa

Berlin. Es sollte heute mit den flächendeckenden Gratis-Tests losgehen, doch an allen Ecken und Enden gibt es Probleme. Viele Arztpraxen und Apotheken konnten noch gar nicht loslegen.

Zum Start der kostenlosen Corona-Schnelltests am Montag hat es in Deutschland vielerorts noch Engpässe gegeben. Wie Abfragen in mehreren Bundesländern ergaben, waren Apotheken und Arztpraxen zum Wochenbeginn noch nicht oder nur unzureichend