Kontakte, Schulen, Sport: Was ab Montag in den Ländern wieder erlaubt ist

Nach monatelangem Corona-Lockdown treten am Montag, 8. März 2021, in vielen Bundesländern weitgehende Lockerungen in Kraft.

Julian Stratenschulte/dpa

Berlin. Ab Montag, 8. März 2021, lockern einige Bundesländer die Corona-Regeln. Lesen Sie hier, was dann wo gilt.

Die Zeichen stehen auf Lockerung: Für viele Menschen in Deutschland wird das Leben in der Corona-Pandemie von diesem Montag an etwas einfacher. In den allermeisten Bundesländern werden die jüngsten Vereinbarungen von Bund und Ländern umgese