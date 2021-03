Es ruckelt bei den Schnelltests: Mit der Bummelbahn durchs Corona-Land

Streitfall Schnelltests: Trotz der neuen nationalen Test-Strategie geht es zunächst nur langsam voran.

Sebastian Gollnow/dpa

Osnabrück. Testen, testen. testen - das wird umso wichtiger, als die Corona-Einschränkungen nun wieder gelockert werden. Da ist es fatal, dass es bei den Schnelltests nur langsam vorangeht. Ein Kommentar.

So langsam lichtet sich der Nebel. Und es erscheint nicht etwa ein schnittiger Corona-Test-Express in voller Fahrt, sondern eine lahme Bummelbahn, die nicht einmal voll unter Dampf steht. Und so soll Deutschland das Ziel erreichen, die