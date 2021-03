Papst Franziskus wird eine christliche Gemeinde im Nordirak besuchen.

Ameer Al Mohammedaw/dpa

Bagdad. Tod und Vertreibung: Die Christen im Nordirak haben Jahre des Leids durch Terroristen hinter sich. Papst Franziskus will den Menschen dort wieder Hoffnung geben. Auf ihn wartet ein emotionaler Besuch.

Für Papst Franziskus steht am Sonntag mit dem Besuch der christlichen Gemeinde im Norden des Iraks einer der wichtigsten Teile seiner Reise in das Land an.Sehnsüchtig warteten die Menschen in den vergangenen Jahren auf einen Besuch des Ober