Proteste in Myanmar fortgesetzt - Polizei greift durch

Ein Demonstrant macht den Drei-Finger-Gruß während Protesten in Mandalay gegen den Putsch der Militärjunta.

-/AP/dpa

Rangun. Das Militär in Myanmar schlägt die Proteste weiter brutal nieder. Doch die Demonstranten zeigen sich unbeeindruckt und setzen ihren Protest gegen die Junta fort. Hunderttausende gehen auf die Straße.

Trotz Polizeigewalt haben in Myanmar am Samstag erneut landesweit Hunderttausende Menschen gegen die Militärjunta protestiert. Demonstranten blockierten in zahlreichen Städten die Straßen, wie Augenzeugen und örtliche Medien berichteten.Mit