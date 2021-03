Der Protest gegen die Regierung von Präsident Mario Abdo Benitez eskaliert auf den Straßen.

Asunción. In Paraguay steht das Gesundheitswesen wegen der Corona-Pandemie vor dem Kollaps. Gesundheitsminister Julio Mazzoleni trat bereits zurück. Nun ist es zu schweren Ausschreitungen gekommen.

Bei Protesten gegen die Regierung ist es in Paraguay zu schweren Krawallen gekommen.Nach einer zunächst friedlichen Demonstration gegen Korruption und den Mangel an Medikamenten in der Corona-Pandemie schleuderten Angreifer im Zentrum der H