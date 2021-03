In New York wurden Corona-Tote unterschlagen

Die Zahlen zu Corona-Toten waren laut eines Berichts der "New York Times" geschönt.

New York. Berater von New Yorks Gouverneurs Andrew Cuomo sollen einen Bericht mit Statistiken zu Corona-Toten geschönt haben.

Nach den Vorwürfen wegen sexueller Belästigung gerät New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo auch wegen seiner Handlungen in der Corona-Krise weiter unter Druck. Die "New York Times" berichtete am Donnerstagabend (Ortszeit), dass Berater des Gouv