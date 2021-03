Angehörige möchten ihren Liebsten besonders nahe sein, wenn es ihnen schlecht geht. Hinterbliebene von Covid-19-Verstorbenen haben jetzt erzählt, was es bedeutet, im schwersten Moment getrennt sein zu müssen.

Berlin. Eine Mutter erzählt dem Bundespräsidenten, wie ihre Tochter nach einer Corona-Infektion stirbt. Vom Schmerz, sein Kind allein lassen zu müssen.

"Tschüss, mein Kind, Mama kommt bald wieder." Als Michaela Mengel diesen Satz am 24. Dezember zu ihrer Tochter sagt, weiß sie nicht, dass es ein Abschied für immer ist. Zum letzten Mal sehen sie einander an, dann nehmen Rettungssanitäter An