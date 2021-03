Sieht die Versorgung mit Schnelltests gesichert: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Dennoch gibt es neue Kritik.

ANNEGRET HILSE/AFP

Osnabrück. Schon beim Impfen gegen das Coronavirus hinkt Deutschland anderen Ländern weit hinterher, nun zeichnet sich ab: Auch bei den kostenlosen Schnelltests wird es ruckeln.

Ab Montag will der Bund für alle Bürger mindestens einmal pro Woche einen Schnelltests finanzieren. Getestet werden soll in lokalen Testzentren, welche die Kommunen mit Partnern organisieren. Zudem sollen das Personal in Schulen und Kitas s