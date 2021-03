Forderung aus der Politik: Alle Schüler sollen noch im März in die Schule zurückkehren

Schon im März sollen alle Schüler in die Schulen zurückkehren.

imago images/Michael Weber

Berlin. Homeschooling, Wechselunterricht, vollständige Präsenz: In der Corona-Krise gibt es diverse Unterrichtsformen. Nun prescht die Präsidentin der Kultusministerkonferenz vor und kündigt an, dass noch im März alle Kinder in die Schule zurückkehren werden.

Der aktuelle Lockdown wird mit kleinen Lockerungen in dieser Form noch bis mindestens 28. März fortgesetzt. Im Anschluss wird bei entsprechenden Inzidenzwerten langsam geöffnet. Für Schüler können Öffnungen jedoch ganz schnell gehen: Die Pr