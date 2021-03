Irakische Sicherheitskräfte patrouillieren vor der Kirche der Unbefleckten Empfängnis in Qaraqosh während der Vorbereitungen auf den bevorstehenden Besuch des Papstes.

Hadi Mizban/AP/dpa

Bagdad. Wegen der Corona-Pandemie konnte Papst Franziskus lange nicht ins Ausland reisen. Jetzt führt ihn sein Weg in den Irak. Dort steigen die Corona-Zahlen. Auch die Sicherheitslage hat sich verschärft.

Papst Franziskus ist zu einem Besuch im Irak eingetroffen. Sein Flugzeug landete am Freitag in der Hauptstadt Bagdad. Es ist der erste Besuch eines Oberhauptes der katholischen Kirche in dem Krisenland und zudem die erste Auslandreise des P