Bayerns Ministerpräsident Markus Söder warnt vor einer Rücknahme der Lockerungen.

Peter Kneffel/dpa

Berlin. Der Bund-Länder-Öffnungsplan soll den Menschen mehr Freiheiten geben. Doch es kann auch wieder in die andere Richtung gehen. Der Bundespräsident spricht mit Hinterbliebenen von Corona-Opfern.

Führende Politiker aus Bund und Ländern haben in der Corona-Pandemie zur Vorsicht gemahnt und daran erinnert, dass die Öffnungsperspektiven nicht unumkehrbar sind.Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte in einem ARD-„Extra“, in diesem