Startschuss für den Lockdown-Ausstieg: Was bringen uns die Corona-Beschlüsse?

Ein "Daumen hoch" für die Corona-Beschlüsse? Das werden längst nicht alle so sehen.

MICHAEL KAPPELER / dpa

Berlin. Bund und Länder zeigen plötzlich Mut. Wo die Freiheit zurückkehrt - und wo nicht: Die Analyse der Gipfel-Beschlüsse.

Was wird wieder erlaubt? Das hängt ganz davon ab, wo man lebt: In Regionen mit niedrigen Inzidenzen unter 50 werden schon am Montag - unter strengen Auflagen - Geschäfte, Museen, Galerien und Sportplätze (für Einzelsport) wieder aufgem