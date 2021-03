Mehrere Tote bei neuer Polizeigewalt in Myanmar

Soldaten und Bereitschaftspolizisten bei einem Protest in Rangun.

Aung Kyaw Htet/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Naypyidaw. Erneut soll die Polizei mit scharfer Munition auf Demonstranten in Myanmar geschossen haben. Angesichts der anhaltenden Gewalt soll der UN-Sicherheitsrat erneut über die Krise beraten.

Bei neuen Demonstrationen gegen die Militärführung in Myanmar hat die Polizei am Mittwoch wieder mit scharfer Munition geschossen und mehrere Menschen getötet.Nachrichtenportale und Augenzeugen berichteten in sozialen Netzwerken von mindest