Christian Drosten ist Direktor am Institut für Virologie der Berliner Charité.

Michael Kappeler/dpa

Berlin. Die Corona-Variante, die zunächst in Großbritannien entdeckt wurde, breitet sich auch hierzulande aus. Und sie wird sich nach Meinung des Charité-Chef-Virologen noch weiter verbreiten.

Der Virologe Christian Drosten schätzt den Anteil der in Großbritannien entdeckten Corona-Variante B.1.1.7 an den Infektionen in Deutschland inzwischen auf ungefähr die Hälfte.Der Anteil dieser ansteckenderen Mutante werde weiter steigen, d