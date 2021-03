Die Öffnungsstrategie für Schulen und Kitas bleibt in den Händen der Länder.

Jan Woitas/dpa

Berlin. Seit Monaten sitzen viele Schüler daheim vor ihren Tablets und Laptops. Bald soll es wieder für mehr von ihnen losgehen mit Unterricht in der Schule. Eine generelle Öffnung ist aber nicht in Sicht.

Nach rund einem Vierteljahr Corona-Zwangspause sollen ab dem 15. März viele weiterführende Schulen in Deutschland wieder öffnen. Entsprechende Schritte sind in Bayern und Brandenburg geplant. Öffnungen sollen auch in Baden-Württemberg einge