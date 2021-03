Bundeskanzlerin Angela Merkel informiert nach dem Corona-Gipfel am Mittwoch über die Bund-Länder-Beschlüsse im Livestream.

imago images/Metodi Popow

Berlin. Nach der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch informiert Bundeskanzlerin Angela Merkel über die Bund-Länder-Beschlüsse zum Corona-Lockdown. Die Pressekonferenz im Livestream.

Die Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel haben am Mittwoch beim Corona-Gipfel über den Corona-Lockdown mehr als neun Stunden lang beraten. Die Bund-Länder-Beschlüsse stellt Merkel am Abend bei einer Pressekonferenz in Berlin vor.