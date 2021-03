Demonstranten in Mandalay tragen gelbe Schutzhelme und beobachten auf einer blockierten Straße die Polizei.

Uncredited/AP/dpa

Naypyidaw. Erneut gehen Sicherheitskräfte in Myanmar mit Gewalt gegen Demonstranten vor. Doch auf Seiten der Protestbewegung zeigt man sich keineswegs eingeschüchtert.

In Myanmar reißen die Proteste gegen die Militärjunta nicht ab. Am Dienstag gingen Sicherheitskräfte wieder in verschiedenen Landesteilen mit Gewalt gegen Demonstranten vor, wie Augenzeugen in sozialen Netzwerken und lokale Medien berichtet