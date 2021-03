Ein Mann und eine Frau sitzen in der Innenstadt auf einer Bank im thüringischen Suhl.

Michael Reichel/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Etwa jeder Fünfte in Deutschland ist im Rentenalter. Doch die Generation 65+ lebt nicht gleich verteilt. Was macht es mit Regionen, wenn dort viele Alte wohnen?

Zehn Jahre, genauer zehn Jahre und fast fünf Monate - so weit liegt das Durchschnittsalter der Bevölkerung in Heidelberg am Neckar und Suhl im Thüringer Wald auseinander.Suhl ist unter den Landkreisen und kreisfreien Orten in Deutschland de