Corona-Schnelltests sollen Lockerungen ermöglichen.

dpa/Peter Kneffel

Berlin. Die Lockerungsstrategie der Bundesregierung setzt auf Corona-Schnelltests. Während des Bund-Länder-Gipfels werden plötzlich Vorwürfe gegen Spahn laut.

Kostenlose Corona-Schnelltests für alle Bürger sollen voraussichtlich von nächster Woche an möglich werden. Der Bund will ab dann die Kosten dafür übernehmen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwochabend aus mehreren Quellen aus den Ber