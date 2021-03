Helge Braun ratlos: "Warum muss in Deutschland immer alles der Staat anbieten?

Helge Braun musste sich für die Corona-Warn-App rechtfertigen.

imago images/Jürgen Heinrich

Berlin . Anne Will diskutiert mit ihren Gästen über einen Ausweg aus dem Lockdown. Kanzleramtschef Helge Braun gerät in die Defensive.

Am Mittwoch entscheiden Bund und Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Wird es Lockerungen geben? Und welche Rolle spielen Schnelltests und Impfungen bei der Entscheidung? Klar ist schon jetzt: der Druck wächst. In einer Umf