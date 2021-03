Genug ist genug: Warum ist Jens Spahn noch Gesundheitsminister?

Seine Umfragewerte sind im Sinkflug: Gesundheitsminister Jens Spahn. Vor wenigen Wochen hatte er sich noch selbst als möglicher Kanzlerkandidat der Union ins Spiel gebracht.

imago images/Jochen Eckel

Berlin . Was für eine Negativbilanz: 70.000 Corona-Tote, Dauerlockdown, Impfdesaster. Da stellt sich die Frage: Warum ist Gesundheitsminister Jens Spahn noch im Amt? Oder übernehmen Angela Merkel und Ursula von der Leyen die Verantwortung?

Deutschland wurde in den vergangenen Jahrzehnten etliche Male eine düstere Zukunft prognostiziert. Am Ende zählte das Land dennoch oft zur Weltspitze. Jetzt in der Corona-Krise ist aber an vielen Stellen ein Missmanagement festzustellen, da