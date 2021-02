Sexuelle Belästigung: Schwere Vorwürfe gegen New Yorks Gouverneur

Andrew Cuomo, Gouverneur des Bundesstaates New York, bangt um sein Image.

Michael Brochstein/dpa

New York. New Yorks Gouverneur Cuomo galt vielen Amerikanern in der Corona-Krise als Hoffnungsträger. Inzwischen ist sein Image auch im Umgang mit der Pandemie angekratzt. Vor allem aber sieht sich der Demokrat schweren Anschuldigungen von Ex-Mitarbeiterinnen ausgesetzt.

Nach neuen Vorwürfen wegen sexueller Belästigung gegen New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo hat sein Büro eine unabhängige Untersuchung angekündigt. New Yorks Justizministerin Letitia James und die Oberste Richterin des Berufungsgerichts des B