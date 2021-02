Moskau: Gedenken an ermordeten Nemzow und Preis für Nawalny

Blumen vor einem Porträt des ermordeten russischen Oppositionsführers Boris Nemzow.

Dmitri Lovetsky/AP/dpa

Moskau. Die Schüsse trafen Boris Nemzow in Sichtweite des Kreml: Sechs Jahre ist es her, dass der russische Oppositionelle ermordet wurde. Am Jahrestag der Tat wird Kreml-Kritiker Nawalny mit einem Preis geehrt.

Sechs Jahre nach der Ermordung des russischen Oppositionellen Boris Nemzow hat die nach ihm benannte Stiftung den inhaftierten Kremlgegner Alexej Nawalny für seine Zivilcourage ausgezeichnet.Der 44-Jährige erhalte in diesem Jahr den Nemzow-