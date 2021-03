Corona: FDP will auch in diesem Jahr Ausnahmeregelung für Erntehelfer

Spargelernte auf einem Feld in Mecklenburg-Vorpommern. Die anstrengende Arbeit wird häufig von Erntehelfern aus dem Ausland durchgeführt.

Jens Büttner/dpa

Osnabrück. Im Streit um die längere sozialversicherungsfreie Beschäftigung von Erntehelfen prescht die FDP mit einem eigenen Gesetzentwurf vor:

Die Liberalen wollen die sogenannte 70-Tage-Regel vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Pandemie auch in diesem Jahr wieder auf 115 Tage ausdehnen. Dazu will die Bundestagsfraktion noch in dieser Woche einen entsprechenden Gesetzentwur