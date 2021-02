Corona in den USA: Rund 75.000 Neuinfektionen

US-Präsident Joe Biden gedenkt mit einer Ansprache der rund 500,000 Corona-Toten im Land.

Evan Vucci/AP/dpa

Baltimore. Die Zahlen der Toten-und Neuinfektionen in der Vereignten Staaten erschüttern nach wie vor den US-Präsidenten und seine Nation, auch wenn eine leichte Verbesserung zu spüren ist.

In den USA ist die Zahl der täglich erfassten Corona-Neuinfektionen im Vergleich zur Vorwoche leicht gestiegen. Die Behörden meldeten am Donnerstag 75.176 neue Fälle, wie aus den Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore von Fr