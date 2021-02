Mehrere Verletzte bei Demonstrationen in Myanmar

Polizisten blockieren eine Straße, auf die ein Dreifingergruß als Zeichen des Widerstands gezeichnet ist.

Theint Mon Soe/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Naypyidaw. Die Lage in Myanmar spitzt sich weiter zu: In Rangun sind bei Protesten gegen die Militärjunta Steine geflogen. Augenzeugen berichten auch vom Einsatz von Messern und Schlagstöcken.

In Myanmar ist es am Donnerstag zu Zusammenstößen zwischen Anhängern der Militärjunta und Teilnehmern einer Pro-Demokratie-Kundgebung gekommen. In der größten Stadt Rangun hätten die Putsch-Befürworter mit Steinen auf Demonstranten geworfen