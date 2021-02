Noch kein Licht am Ende des Tunnels: Die Corona-Pandemie trifft Wirtschaft und Staatshaushalt hart.

Berlin. Der Bund hat sich im Vergleich zu den Bundesländern in der Corona-Pandemie hoch verschuldet. Das darf so nicht bleiben, meint Unions-Chefhaushälter Eckhardt Rehberg an.

Osnabrück. Der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Eckhardt Rehberg, hat angesichts des Defizits von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen im vergangenen Jahr in Höhe von 139,6 Milliarden Euro eine „gerechte Lastenv