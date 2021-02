Spahn kündigt digitalen Impfausweis an

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) setzt auf Corona-Schnelltests.

Berlin . Gesundheitsminister Jens Spahn stellt einen digitalen Impfausweis in Aussicht.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kündigte einen digitalen Impfausweis zusätzlich zu dem gängigen gelben Impfheftchen an. So ein Impfnachweis sei ohnehin 2022 geplant, solle nun aber bereits vorher entwickelt werden, sagte er am Mi