Israel impft sich an die Normalität heran

In Jerusalem wurden einige coronabedingte Einschränkungen gelockert, unter anderem dürfen Einkaufszentren, Fitnessstudios und Friseurläden wieder öffnen.

Maya Alleruzzo/AP/dpa

Tel Aviv. In Israel wird sogar in Möbelmärkten geimpft. Das Land will die Corona-Krise schnell hinter sich lassen und setzt dabei auch auf den „Grünen Pass“ - Eintrittskarte fürs Theater oder Fitnessstudio.

Sogar in Israel kann es im Winter kühl werden. Gut ein Dutzend Unerschrockene hält das jedoch nicht davon ab, im berühmten, direkt an der Promenade von Tel Aviv gelegenen Gordon-Schwimmbad ihre Bahnen zu ziehen. Und minütlich bekommen sie m