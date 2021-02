Staatsfolter in Syrien: Haftstrafe für Geheimdienst-Agent in Koblenz

Der Angeklagte im Gerichtssaal in Koblenz.

Thomas Lohnes/AFP

Koblenz. Der Angeklagte machte sich der Folter und der Freiheitsberaubung schuldig. Er war nach Deutschland geflohen und hier festgenommen worden.

In dem laut Bundesanwaltschaft weltweit ersten Strafprozess wegen Staatsfolter in Syrien hat das Oberlandesgericht Koblenz am Mittwoch einen der beiden Angeklagten zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Syrer Eyad A. hatte sich nach Übe