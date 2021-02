Johansson: Frontex-Chef muss sein Haus in Ordnung bringen

Etliche Stellen ermitteln gegen Frontex, auch wegen mutmaßlicher Grundrechtsverstöße.

Christian Charisius/dpa

Brussel. Die EU-Grenzschutztruppe Frontex steht in der Kritik. Werden Schutzsuchende etwa illegal an den Grenzen zurückgewiesen? EU-Innenkommissarin Johansson will bei der Aufklärung jetzt aufs Tempo drücken.

Die Aufarbeitung der Vorwürfe gegen die EU-Grenzschutztruppe Frontex geht EU-Innenkommissarin Ylva Johansson zufolge nicht schnell genug voran. Dabei geht es unter anderem um mögliche illegale Zurückweisungen von Schutzsuchenden an den EU-A