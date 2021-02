Gegen den EU-Grenzschutz gibt es Vorwürfe wegen möglicher illegaler Zurückweisungen von Schutzsuchenden.

Marius Becker/dpa

Brussel. Die EU-Grenzschutztruppe Frontex steht in der Kritik. Werden Schutzsuchende illegal an den Grenzen zurückgewiesen? Die EU-Innenkommissarin Johansson will bei der Aufklärung jetzt aufs Tempo drücken.

Die Aufarbeitung der Vorwürfe gegen die EU-Grenzschutztruppe Frontex geht EU-Innenkommissarin Ylva Johansson zufolge nicht schnell genug voran.Dabei geht es unter anderem um mögliche illegale Zurückweisungen von Schutzsuchenden an den EU-Au