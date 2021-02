Ab Mittwoch dürfen auch bestimmte Lehrer und Kita-Beschäftigte in die Impfzentren.

imago images/Eibner

Berlin. Die geänderte Impfverordnung tritt am 24. Februar in Kraft, teilt der Bundesgesundheitsminister mit. Grundschullehrer und Kita-Beschäftige rücken von der dritten in die zweite Gruppe der Impf-Reihenfolge auf.

Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher an Kitas sollen von Mittwoch an gegen Corona geimpft werden können. "Beschäftigte in Kitas, in der Kindertagespflege, in Grund- & Förderschulen können ab morgen von den Ländern geimpft werden"