Urteil nach Mord an Journalistin in Malta: 15 Jahre Haft

Blumen und eine Kerze liegen vor einem Porträt der ermordeten Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia in Valletta.

Jonathan Borg/AP/dpa

Valletta. Der Anschlag auf die Bloggerin Daphne Caruana Galizia gilt als der spektakulärste Mordfall Maltas. Jetzt gibt es einen ersten Schuldspruch.

Über drei Jahre nach dem Autobomben-Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia in Malta hat ein Gericht einen von drei Beschuldigten zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt.Damit hat der spektakulärste Mordfall des kleinen EU-Staates am Dien